Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Metro İstanbul San. Tic. A.Ş., kendi sorumluluğundaki metro istasyonlarının bazılarında tadilat yapacak.

"Metro Hatlarında Bay-Bayan Mescit, Abdesthane, Bebek Bakım ve Personel Dinlenme Odası Yapım İşi" adı altında açılan ihale 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre 12 metro istasyonuna mescit yapılacak. Bu istasyonların 11'ine aynı zamanda abdesthane, 5'ine ise bebek bakım odası, ayrıca 13 istasyona da personel dinlenme odası yapılacak. İhale şartnamesine göre bu işlerin yapımı ise 10 ayda tamamlanacak.

Mescit ve abdesthane yapılacak istasyonlar: Osmanbey, Levent, İTÜ, Olimpiyat, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye, Üsküdar, Altunizade, Çakmak, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi.

Bebek bakım odası yapılacak istasyonlar: Osmanbey, İTÜ, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye.