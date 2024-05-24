"Metroda her yağışta su baskını" görüntülerinde gerçek ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su baskını" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen açıklamada, bir kişinin damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya ile haber sitelerine servis ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan bu kişi hakkında hukuki sürecin başlatılacağı kaydedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
ABB'nin sosyal medya hesabından güvenlik kameralarına da yer verilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde;
Bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir.
Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."