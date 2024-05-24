"Metroda her yağışta su baskını" görüntülerinde gerçek ortaya çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su baskını" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen açıklamada, bir kişinin damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya ile haber sitelerine servis ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan bu kişi hakkında hukuki sürecin başlatılacağı kaydedildi.

Habertürk Giriş: 24.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:17 facebook

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