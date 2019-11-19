“Metruk” evler fotoğraf severlerle buluştu

Esen Özay’ın İzmir’in Tire kentindeki terk edilmiş yapıları fotoğrafladığı “Metruk” isimli fotoğraf sergisi, sanatseverler ile buluştu

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Karşıyaka’daki Kafe Bengisu Sanat Galerisi’nde gerçekleşen açılışta ziyaretçiler, QR kodları (kare kodları) akıllı telefonları ile okutarak fotoğraf karelerindeki metruk mekânların içine girdi.

360 derece fotoğraflar ile konukların o anda, o mekânda olmasına olanak tanınan sergide, fotoğraflardan nesneler de yer aldı. Böylece ziyaretçiler iki boyutlu fotoğraf deneyimini üçüncü boyutta da yaşama şansı buldu. Özay açılışta konuklara evlerin hikâyelerinden bahsetti.

YIKINTILAR İÇİNDE YENİ BİR HAYAT KEŞFEDİLDİ

Kafe Bengisu Sanat Galerisi’nin sahipleri İrem Oğuz ve Arzu Artun eserlerle ilgili şunları söyledi:

“Eser yıkıntıların içerisinde yeni bir hayat buldu, bunu anlatırken de yeni teknolojilerden yararlandı, dolayısıyla bu eserlerdeki anlatım dili, sunumuna da yansıdı. Böyle bir fotoğraf sanatçısıyla çalışmaktan mutluluk duyduk.”

Konuklardan Tasarımcı Atıl Başar Yaylım ise, aynı sergideki fotoğrafın hem eski ile harmanlanmasını hem de yeni teknolojilerden beslenilerek sunulmasını takdir ettiğini söyledi.

Metruk evler ve eşyaların görülebileceği sergi, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar Kafe Bengisu Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.