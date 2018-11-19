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Mevlid Kandili dualarla idrak ediliyor

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta dualarla idrak ediliyor. Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti

19.11.2018 - 23:15 | Güncelleme: AA

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta idrak ediliyor.

Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlid Kandili programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

İSTANBUL

Mevlid Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar akın etti.

İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda ilçe müftülükleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan ve bu sene 1447'ncisi kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih Camilerinde programlar düzenledi.

Yoğun yağışa rağmen camilere akın eden vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından, İbrahim Duman İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahilere bazı vatandaşlar da eşlik etti.

Hazreti Muhammed'in, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 6 ay kadar evinde misafir olduğu Hazreti Halid Eba Eyyüb El - Ensari'nin (Eyüp Sultan) türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, duada bulundu.

Programlara katılarak namaz kılıp, dua eden vatandaşlara Mevlid Kandili vesilesiyle etli pilav dağıtıldı.

ANKARA

Başkentliler, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti.

Hacı Bayram Camisi'ndeki programa katılan Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Türkmen, "Gençlerimize sahip çıkmalıyız, makamlarımıza ve mevkilerimize aldırış etmeden Peygamber Efendimizin gençlere örnek olduğu gibi onlara örnek olmalıyız. Unutmayalım ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz." dedi.

İslam dininin gençlere önem verdiğini ifade eden Türkmen, gençlere Allah'a teslimiyetin öneminin anlatılması ve güzel örnek olunması gerektiğini söyledi.

Hacı Bayram Camisi'ndeki Mevlid Kandili programı, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Yurdun diğer illerinde de vatandaşlar camileri doldurdu ve dualarla MevliD Kandili'ni idrak etti.

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