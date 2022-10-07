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Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Rebiyülevvel ayının 12'nci gününün gelişiyle birlitke Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri araştırmaları hız kazandı. Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bu özel günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirlerini çekecekler. İşte, 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

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  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler, binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Hz.Muhammed (S.A.V)'in doğum günün olarak kabul edilen Mevlit Kandili, 7 Ekim günü idrak ediliyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihlerini çekip Allah'a dua edecekler. İşte,  Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar...
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    MEVLİD KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

    Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

    Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

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  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

    "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

    "Estağfirullah";

    "Sübhànallah";

    "Elhamdülillâh";

    "Allahu ekber";

    "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

    "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

    Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

    Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Sonra:

    1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.

    "Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

    2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

    "Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."

    3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.

    4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.

    "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

    6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

    "La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."

    7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

    8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."

    9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.

    Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    MEVLİD KANDİLİ DUASI

    Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır. İşte Mevlid Kandili duaları;

    Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

    Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

    Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

    Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

    Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

    Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

    100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

    Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

    Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

    Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

    Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

    Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Ya Rabbi

    Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!
  • Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Allâhım

    Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

    İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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