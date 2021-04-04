Mevlit verip virüsü yaydılar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Trabzon’da vaka sayılarının arttığı bir dönemde kurallara uymayan vatandaşlar şok etkisi yarattı. Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 gün üst üste mevlit verilen 2 apartmanda çoğu kişi koronavirüse yakalandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, koronavirüslü vatandaşların temaslılarını saklaması üzerine vaka sayılarının patladığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine Pelitli Mahallesi'nde Jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 apartman da bugün itibariyle karantinaya alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ortahisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, “Kovid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili apartmanlara giriş çıkışlara izin verilmemesine, 04.04.2021 saat 14:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi. Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında da adli işlem başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

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