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HaberlerGündem3. SayfaTrabzon'da koronavirüs skandalı! Üst üste mevlit verdiler ve... - Haberler
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Trabzon'da şoke eden olay! Mevlit verip virüsü yaydılar

Trabzon'da iki apartmanda 3 gün üst üste mevlit verilince vaka sayıları patladı. Olayda her iki binada çok sayıda kişi koronavirüse yakalandı 

Trabzon'da koronavirüs skandalı! Üst üste mevlit verdiler ve... - Haberler
Mevlit verip virüsü yaydılar!
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HABERTURK.COM

Trabzon’da vaka sayılarının arttığı bir dönemde kurallara uymayan vatandaşlar şok etkisi yarattı. Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 gün üst üste mevlit verilen 2 apartmanda çoğu kişi koronavirüse yakalandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, koronavirüslü vatandaşların temaslılarını saklaması üzerine vaka sayılarının patladığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine Pelitli Mahallesi'nde Jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 apartman da bugün itibariyle karantinaya alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ortahisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, “Kovid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili apartmanlara giriş çıkışlara izin verilmemesine, 04.04.2021 saat 14:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi. Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında da adli işlem başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

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