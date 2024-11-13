Meydanın ismi değişti kavga çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin CHP'li Salihli Belediyesinin önergesiyle Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi gerginliğe neden oldu.

MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti. MHP Grubu, meclise sunulan önergenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınılarak yapılan bir siyasi oyun olduğunu belirtirken, CHP Grubu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik konuşmasının şehit ve gazi ailelerine hakaret olduğunu ifade ederek, isminin Salihli Kent Meydanı'ndan kaldırılması gerektiğini savundu.