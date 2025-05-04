Mezar taşında yazanlar duygulandırdı CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırının evlat katili faili Selçuk Tengioğlu ile ilgili ortaya çıkan her bilgi tüyleri diken diken ediyor. Selçuk Tengioğlu tarafından silahla vurulup, ölmeyince bıçaklanarak öldürülen oğlu Barış Tengioğlu'nun mezar taşında yazılanlar sosyal medyada gündem oldu

Habertürk Giriş: 04.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:50 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL