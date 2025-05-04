Mezar taşında yazanlar duygulandırdı
CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırının evlat katili faili Selçuk Tengioğlu ile ilgili ortaya çıkan her bilgi tüyleri diken diken ediyor. Selçuk Tengioğlu tarafından silahla vurulup, ölmeyince bıçaklanarak öldürülen oğlu Barış Tengioğlu'nun mezar taşında yazılanlar sosyal medyada gündem oldu
Giriş: 04.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:50
Ömrünün baharında babası tarafından öldürülen Barış Tengioğlu'nun mezar taşında
şu yazı yer alıyor:
"Artık yatacak yerim var.
Bu dünya olsun sana da dar.
Analar gününde nasıl kıydın bize,
Acımadın mı gençliğimize?"
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