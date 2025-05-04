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        Haberler Gündem Güncel Mezar taşında yazanlar duygulandırdı | Son dakika haberleri

        Mezar taşında yazanlar duygulandırdı

        CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırının evlat katili faili Selçuk Tengioğlu ile ilgili ortaya çıkan her bilgi tüyleri diken diken ediyor. Selçuk Tengioğlu tarafından silahla vurulup, ölmeyince bıçaklanarak öldürülen oğlu Barış Tengioğlu'nun mezar taşında yazılanlar sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:50
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        Mezar taşında yazanlar duygulandırdı
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        Ömrünün baharında babası tarafından öldürülen Barış Tengioğlu'nun mezar taşında

        şu yazı yer alıyor:

        "Artık yatacak yerim var.

        Bu dünya olsun sana da dar.

        Analar gününde nasıl kıydın bize,

        Acımadın mı gençliğimize?"

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