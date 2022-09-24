Cenazeyi eşine değil ailesine verdiler! Mezar yeri boş kaldı!

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nde görev yapan polis memuru İlknur Erim Bahadır, 19 Eylül günü mesai saati bitimine bir saat kala evine dönmüş ve beylik silahı ile intihar etmişti. Yatak odasında eşinin cansız bedenini bulan Ahmet Bahadır, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ancak barışmak için görüştüklerini söyledi.

Ahmet Bahadır, “Eşimin ölüm olayından bir gün önce beraberdik. Bana internetten bir siteye para kaptırdığından ve çok zor durumda olduğundan bahsetti. Bundan bir hafta önce de barışmıştık. Borcunu üstleneceğimi ve daha önce çok borçlar ödediğimizi söyledik. O günü beraber geçirdik, oğlumuzu okula bıraktık onu da işe bıraktım” dedi.

70 bin TL para hazırladığını ve 40 Bin TL’yi eşine gönderdiğini belirten Ahmet Bahadır, “Bana, sana ihtiyacım var. Mesai sonrası buluşalım” diye mesaj attı. Gün içerisinde 3-4 kez görüştüm. Akşam üzeri kendisine ulaşamadım. İş yerinden almaya gittim. O sırada sürekli onu telefonla aradım. Cevap alamadım.

Karakola gittiğimde eve gittiğini söylediler. Eve gittim, o gün giydiği ayakkabılar kapının önünde olmasına rağmen kapı kilitliydi. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. İlaç içtiğini düşündüm. Komşuları olan polisleri çağırdım, onlar da koşarak geldiler. Yangın merdiveninden içeri girdiğimizde o kötü manzarayla karşılaştım” diye konuştu.

Cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu’ndan arandığını dile getiren Bahadır şöyle devam etti: “Cenazeyi evrak karşılığında bana teslim ettiler. Görevli polisler, gasilhaneye kendilerinin götüreceğini, burada bayraklama töreni yapacaklarını ve ondan sonra bana teslim edeceklerini söylediler.

"CENAZEYİ KAÇIRDIKLARINI ANLADIK"

Orada bizi sürekli oyaladılar. O sırada savcı ve mahkeme kararı olmadığı halde sabah saatlerinde, annesi ve babasına cenazeyi usulsüz bir şekilde teslim etmişler. Arka kapıdan çıkarıp cenazeyi götürmüşler. Cenazemiz nerede diye içeri girmeye çalıştık ama almadılar. O zaman cenazeyi kaçırdıklarını anladık” ifadelerini kullandı.

"ANNESİNİ OĞLUMDAN KOPARDILAR"

Cenazenin defnedilmesi için savcıdan aldıkları resmi evrakla mezar açtıklarını belirten Ahmet Bahadır, “9 yaşında oğlum var. Oğlum ‘annem’ dediği zaman sarılacak toprağı olması lazım. Oğluma, ‘annen burada’ demem lazım. Annesini oğlumdan kopardılar. Ona cevap veremedim. Pedagoglar eşliğinde ne kadar anlatsam da anlamıyor, anlatamıyorum. Cenazeyi alıp buraya getirmek istiyoruz. Oğlum için bunu yapmam lazım. ‘Anneme sahip çıkamadın’ diyecek biraz daha büyüdüğünde” dedi.

"EŞİM EN SON KİMİNLE KONUŞTU, SAVCI BEY ARAŞTIRSIN"

Bahadır, “Cenazeyi usulsüz teslim edenlerle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bizi oyaladılar ve cenazemizi buradan götürüp Zonguldak’ta defnettiler. Herhangi bir mahkeme kararı yok, savcıdan alınan izin yok. Cenaze resmi olarak bana verildi. Sorumlulardan şikayetçiyim. Ayrıca eşim intihar etmeden önce kendisine bir telefon gelmiş ve morali çok bozulmuş. Arkadaşları bu duruma şahit. Bu telefonun eşimin yakınlarından geldiğini düşünüyorum. Anne ve babasına borcu varmış. Savcı beyden o numaranın kime ait olduğunun tespit edilmesini isteyeceğim" diye konuştu.

BOŞ MEZARI KAPAMADILAR

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde toprağa verilen İlknur Erim Bahadır için Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi Bahadırlı Mahallesi’nde açılan mezar kapatılmadı.