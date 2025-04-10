Mezarını bir gün sonra geri açtılar
Siirt'te 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı 'ses geldiği' iddiasıyla açıldı, ancak herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmayınca yeniden kapatıldı
Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra defnedilen Naif Sepet’in (63) mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı.
Kentte dün yaşamını yitiren Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi. Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.
Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı. Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.