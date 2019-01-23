MHP 21 yerleşim bölgesinde adaylarını tanıttı

Giriş: 23.01.2019 - 18:40 | Güncelleme:  AA

31 Mart yerel seçimlerde geri sayım yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi'nde 21 yere ilişkin olarak adaylar netleşti

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MHP 11'i ilçe ve 10'u belde olmak üzere 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi. 

Açıklamada 21 yerin belediye başkan adayları şöyle belirlendi: 

1

ADIYAMAN

GERGER

NAMIK KILIÇ

İLÇE

2

AFYONKARAHİSAR

BAYAT

SEYFETTİN ATACAN

İLÇE

3

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

MUSTAFA GÜREL

İLÇE

4

GİRESUN

ALUCRA

SUAT AYBAR

İLÇE

5

ELAZIĞ

KARAKOÇAN

SELÇUK PERDECİ

İLÇE

6

HAKKARİ

ÇUKURCA

NACİ SEVİNÇ

İLÇE

7

ISPARTA

AKSU

SÜLEYMAN UZUN

İLÇE

8

ISPARTA

KEÇİBORLU

OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY

İLÇE

9

ISPARTA

SÜTÇÜLER

MUSTAFA RIDVAN ERTAN

İLÇE

10

KASTAMONU

ŞENPAZAR

MUSTAFA EĞİLMEZ

İLÇE

11

KÜTAHYA

SİMAV

ERAY EFE

İLÇE

12

AFYONKARAHİSAR

ŞUHUT

KARAADİLLİ

ABDULLAH SARITEPE

BELDE

13

ELAZIĞ

KARAKOÇAN

SARICAN

ERHAN KESKİN

BELDE

14

GİRESUN

EYNESİL

ÖREN

SABİT BALCI

BELDE

15

HAKKARİ

YÜKSEKOVA

BÜYÜKÇİFTLİK

TEZCAN YILMAZ

BELDE

16

HAKKARİ

YÜKSEKOVA

ESENDERE

SEYFETTİN İLHAN

BELDE

17

SİİRT

PERVARİ

BEĞENDİK

SABRİ SOLMAZ

BELDE

18

TOKAT

NİKSAR

GÖKÇELİ

ATANUR ACAR

BELDE

19

TOKAT

NİKSAR

YAZICIK

AYHAN KAYIŞKIRAN

BELDE

20

YOZGAT

BOĞAZLIYAN

UZUNLU

İMRAN KARACABEY

BELDE

21

BARTIN

ULUS

ABDİPAŞA

İSA TUNÇER

BELDE

 

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