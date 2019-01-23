MHP 11'i ilçe ve 10'u belde olmak üzere 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada 21 yerin belediye başkan adayları şöyle belirlendi: