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MHP 11'i ilçe ve 10'u belde olmak üzere 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada 21 yerin belediye başkan adayları şöyle belirlendi:
1
ADIYAMAN
GERGER
NAMIK KILIÇ
İLÇE
2
AFYONKARAHİSAR
BAYAT
SEYFETTİN ATACAN
İLÇE
3
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
MUSTAFA GÜREL
İLÇE
4
GİRESUN
ALUCRA
SUAT AYBAR
İLÇE
5
ELAZIĞ
KARAKOÇAN
SELÇUK PERDECİ
İLÇE
6
HAKKARİ
ÇUKURCA
NACİ SEVİNÇ
İLÇE
7
ISPARTA
AKSU
SÜLEYMAN UZUN
İLÇE
8
ISPARTA
KEÇİBORLU
OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY
İLÇE
9
ISPARTA
SÜTÇÜLER
MUSTAFA RIDVAN ERTAN
İLÇE
10
KASTAMONU
ŞENPAZAR
MUSTAFA EĞİLMEZ
İLÇE
11
KÜTAHYA
SİMAV
ERAY EFE
İLÇE
12
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
KARAADİLLİ
ABDULLAH SARITEPE
BELDE
13
ELAZIĞ
KARAKOÇAN
SARICAN
ERHAN KESKİN
BELDE
14
GİRESUN
EYNESİL
ÖREN
SABİT BALCI
BELDE
15
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
BÜYÜKÇİFTLİK
TEZCAN YILMAZ
BELDE
16
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
ESENDERE
SEYFETTİN İLHAN
BELDE
17
SİİRT
PERVARİ
BEĞENDİK
SABRİ SOLMAZ
BELDE
18
TOKAT
NİKSAR
GÖKÇELİ
ATANUR ACAR
BELDE
19
TOKAT
NİKSAR
YAZICIK
AYHAN KAYIŞKIRAN
BELDE
20
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
UZUNLU
İMRAN KARACABEY
BELDE
21
BARTIN
ULUS
ABDİPAŞA
İSA TUNÇER
BELDE
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