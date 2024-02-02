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        Haberler Gündem Politika Milliyetçi Hareket Partisi MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Son dakika haberi

        MHP 55 adayını daha açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:45
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        MHP 55 adayını daha açıkladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 belde belediye başkan adayımızın isim listesi aşağıdadır" denildi.

        Açıklamada belde belediye başkan adaylarının isimleri şöyle açıklandı:

        İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
        1 KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA İLYAS TOSUN
        2 KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ MUSTAFA ARSLAN
        3 KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER YÜKSEL ARIK
        4 KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT MEHMET KARACA
        5 KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER HALİL ÖZTÜRK
        6 KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ FETHİ ÖZEL
        7 KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL YÜKSEL ÜNAL
        8 KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ RIZA KAPLAN
        9 KÜTAHYA SİMAV GÜNEY AHMET ÇAVDAR
        10 KÜTAHYA SİMAV KUŞU MURAT GÜNTAŞ
        11 KÜTAHYA SİMAV NAŞA MEHMET ÖRENÇ
        12 KÜTAHYA TAVŞANLI BALIKÖY AHMET ARTUN
        13 KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY RENGÜL ATICI
        14 KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK HALİL YEŞİL
        15 KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK MUSTAFA DÜZGÜN
        16 MUŞ BULANIK ELMAKAYA BÜLENT OĞAN
        17 MUŞ BULANIK ERENTEPE CÜNEYİT AYDEMİR
        18 MUŞ BULANIK RÜSTEMGEDİK DOĞUKAN TEKİN
        19 MUŞ BULANIK SARIPINAR OKTAY AKDENİZ
        20 MUŞ BULANIK UZGÖRÜR ENVER YAĞMUR
        21 MUŞ BULANIK YONCALI KADİR MEYVELİ
        22 MUŞ HASKÖY DÜZKIŞLA MEHMET SAKMUK
        23 MUŞ KORKUT ALTINOVA MECİT BAYCU
        24 MUŞ MALAZGİRT KONAKKURAN ŞEHMUZ YILDIRIM
        25 MUŞ MERKEZ KARAAĞAÇ EMRAH MİROĞLU
        26 MUŞ MERKEZ KIRKÖY BEKİR YILDIRAK
        27 MUŞ MERKEZ KIZILAĞAÇ SİNAN ŞAKAR
        28 MUŞ MERKEZ KONUKBEKLER ÜMİT ÇETİNKAYA
        29 MUŞ MERKEZ SERİNOVA ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ
        30 MUŞ MERKEZ SUNGU SEDAT ÖZCAN
        31 MUŞ MERKEZ YAYGIN FURKAN YALÇIN
        32 MUŞ MERKEZ YEŞİLOVA HAKAN KARTI
        33 NİĞDE ALTUNHİSAR KARAKAPI İMDAT DAYSAL
        34 NİĞDE ALTUNHİSAR KEÇİKALESİ MUSTAFA BIYIK
        35 NİĞDE BOR BAHÇELİ BÜLENT GÖZÜPEK
        36 NİĞDE BOR ÇUKURKUYU AHMET HALİSDEMİR
        37 NİĞDE BOR KEMERHİSAR SAMİ YORGUN
        38 NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI KASIM POLAT
        39 NİĞDE ÇİFTLİK BOZKÖY İMDAT BİNİCİ
        40 NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI İSA ÇINAR
        41 NİĞDE MERKEZ AKTAŞ ERDOĞAN ŞEVENK
        42 NİĞDE MERKEZ ALAY CAFER ERYILMAZ
        43 NİĞDE MERKEZ BAĞLAMA MURAT KARAKUZU
        44 NİĞDE MERKEZ DEĞİRMENLİ HÜSEYİN UZEL
        45 NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI YUNUS EMRE ÇIKAN
        46 NİĞDE MERKEZ EDİKLİ AYHAN AKTAŞ
        47 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER RECEP ÇAYMAZ
        48 NİĞDE MERKEZ HACIABDULLAH RECEP DOĞMUŞ
        49 NİĞDE MERKEZ KARAATLI MESUT SALİK
        50 NİĞDE MERKEZ KİLEDERE ALİ DEMİRBAŞ
        51 NİĞDE MERKEZ KONAKLI İRFAN ERCAN
        52 NİĞDE MERKEZ ORHANLI YILMAZ ERDİÇ
        53 NİĞDE MERKEZ SAZLICA MUSTAFA GÜNAYDIN
        54 NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK RAMAZAN TUNCAY
        55 NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE ÖMER KILIÇASLAN
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