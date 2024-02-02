MHP 55 adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı
Giriş: 02.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:45
Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 belde belediye başkan adayımızın isim listesi aşağıdadır" denildi.
Açıklamada belde belediye başkan adaylarının isimleri şöyle açıklandı: