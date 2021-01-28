MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak

MHP heyeti, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da yapılması planlanan okul için yer tespitinde bulunmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak
AA

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunacak.

Daha sonra Azerbaycanlı yetkililerle Şuşa'da incelemeler yapacak heyet, ayrıca okulun inşa edileceği alanı tespit edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir." ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli, okulun adının Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi Şuşa doğumlu Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Altun: Cumhurbaşkanımıza yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar
GÜNDEMAltun: Cumhurbaşkanımıza yönelik kirli bir dil ...
Son dakika haberi Bakan Selçuk: Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum
GÜNDEMBakan Selçuk: Eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek ...
ESTETİK FACİASI| Son dakika: Ölümüyle ilgili dava açıldı
GÜNDEMEstetik faciasında soruşturma tamamlandı!
DİSKİ'ye Sıfır Atık Belgesi
GÜNDEMDİSKİ'ye Sıfır Atık Belgesi
Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Yerli aşı üretimi ne durumda? İşte son dakika açıklamalar
GÜNDEMYerli aşı ne zaman çıkacak?
Marmara Adası yapay resif projesine onay çıktı
GÜNDEMMarmara Adası yapay resif projesine onay çıktı
Öğrencileri için mutfağını sınıfa, buzdolabını tahtaya, oyuncakları deney materyaline dönüştürdü
GÜNDEMHer şey öğrencileri için!
HDP görüşme trafiğine çıkıyor
GÜNDEMHDP görüşme trafiğine çıkıyor
YÜKSELİYOR! Son dakika... Barajlardaki su oranı 24 saatte yüzde 3 arttı!
GÜNDEM24 saatte yüzde 3 yükseldi! Artıyor!
Afgan çobanların kavgası kanlı bitti
GÜNDEMAfgan çobanların kavgası kanlı bitti