        MHP'li Akçay ve Yıldız, AK Parti TBMM Grubunu ziyaret etti | Son dakika haberleri

        MHP'li Akçay ve Yıldız, AK Parti TBMM Grubunu ziyaret etti

        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:03
        MHP'den AK Parti grubuna ziyaret
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

        AA'da yer alan habere göre görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.

        Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

        "Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir." yanıtını verdi.

        "İMRALI'YA GİDİŞ OYLAMASI İÇİN BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

        DHA'da yer alan habere göre de Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

        #Son dakika haberler
