MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bizim üzerimizde kafa yormamız gereken asıl konu salgın sonrası vasat bulacak dünya tablosunda Türkiye'nin yeri, konumudur. Bizim inancımızda karamsarlık yasaklı alandır. Devamlı felaket tellallığı yapmak ne insan sevgisiyle ne sorumlulukla bağdaşacaktır. Türkiye salgının ateşini söndürmek için muazzam bir direnç gösterirken, onca hizmeti karalamaya niyetlenmek siyasetçi vasfı olamayacaktır.

CHP ve İP'in ve diğerlerinin argümanları arasında Covid-19 da yerini almıştır. Zillet ittifakı bulaşıcı hastalıktan nemalanacak kadar basiretini kaybetmiştir. Covid-19'dan medet umanların, husumetten çıkar devşirmeye çalışanların zihniyetleri ağır hasarlıdır. Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır.

Toplumun her kesiminin beklentisi vardı ve bu makuldür. Mağdur olanların sesini duymak esas olmaktır. Türkiye'yi yöneten irade esnaflarımızın, dar ve sabit gelirlilerimizin, emekli, dul ve yetimlerimizin taleplerini karşılamaktadır. CHP Genel Başkanı'nın iddiaları boştur. Covid-19 hepimizin ana meselesidir. Bu yükün kaldırılması için samimi ve sağduyulu davranış sergilemek varken, yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılmamış bozgunculuktur. CHP yönetimi bozguncudur. Milletimiz sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

Eninde sonunda Covid-19 kuşatmasından kurtulacağız. Sağlık Bakanlığımıza ve personelimize güveniyoruz, doktorlarımıza inanıyoruz.Aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla Covid-19'u hayatımızdan çıkaracağız. CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir.

19 MAYIS MESAJI

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Covid kısıtlamaları altında kutlayacağız. 19 Mayıs aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. Bu yolculuk sönmek üzere olan umutları canlandırmış, sürece hız ve anlam katmıştır. Tarihte her şey ilk adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Yürüyüşler mücadelelerle buluşmuştur. 102 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. İşgal ve esarete karşı ilk ateş yakılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yorgunluğu ve yılgınlığı ezip geçmişlerdir. 19 Mayıs milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk merhaledir.

102 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. İlk adım vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sanan bedhahlara karşıdır. İlk adım bitmemizi, tükenmemizi projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır. Biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz, 19 Mayıs ruhuyla zillete, rezalete, ihanete cephe açıyoruz. Türk milleti pes etmedi, geri çekilmedi asla vazgeçmedi. Bu kararlılık bize bağımsızlık hediye etti. İlk adımın ruhu mahşeri vicdanda kor gibi durmaktadır. Gerekirse yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz.

Dün kadar bugün de lazım olan aynı ruhun Türk gençliğine kazandırılması hayati derecede önemlidir. Gençlik yeni fikirler, parlak düşüncelerin karşılığı olarak enerjiyi, umudu ifade etmektedir. Geleneksel bağların koptuğu, dilini, tarihini, kültürünü benimsememiş bir gençliğin milletimize katkı sağlamasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Türk gençliği oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşalesidir. Onlardan esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Onları mahrum bırakacağımız ne varsa ufkumuzu perdeleyecektir.