MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimleri işaret ederek "Zillet tortularının kazınmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın bilincindeyiz. Yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

MHP kurultayının 17 Mart'ta yapılacağını söyleyen Bahçeli, "Kongre takvimimizi ele aldık" dedi.

"MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz" diyen MHP lideri, "Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ TANRIKULU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK´ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" dedi.

HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

MHP lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılma davası hakkında da "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz" dedi.