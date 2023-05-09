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HABERTURK.COM

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret eden MHP İstanbul 2. Bölge adayı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, burada yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Cumhur İttifakı konusunda bir kararlılık görüyorum. 14 Mayıs seçimlerinden sonra hazırlıklı bir çalışma yapalım. İlk işimiz esnafla ilgili meseleleri çözelim.

Bu seçimlerin, Meclis'i bombalayanların, Türkiye'yi dışarıdan alınan kararlarla taşeronluk yapanların sevinci olmayacaktır. Bu milletin askerine, polisine silah sıkanların, istiklal marşı söylemeyen bir siyasi grubun desteklediği aday Cumhurbaşkanı olmayacaktır.

Milletimiz sonuna kadar demokrasiyi koruyacak ve yoluna devam edecektir.