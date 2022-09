MHP'nin 'Köyüm Benim' sohbetleri başlıyor 0:00 / 0:00

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantılarının 8 Ekim itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 seçimlerine yaklaşılırken bazı anket şirketlerinin bilerek MHP'yi baraj altında göstermeye çalıştığını belirtti. Söz konusu anket şirketlerinin bazı siyasi partilerce algı çalışması için kiralandığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Yabancı fonlarla beslenen ve bazı siyasi partilerce algı çalışması için kiralanan sahteci anket şirketleri, partimizi sandık altına süpürme çabasındadır. Zillet ittifakının sözcüleri, MHP’yi ve Cumhur İttifakı'nı karalama yarışına girmiştir. Hemen her gün rakamlar ve olaylar saptırılmak suretiyle kamuoyu eğilimine yön verme çabalarına şahit olunmaktadır. Bütün bu beyhude gayretler, MHP’nin milletimizin nezdinde edindiği seçkin mevkiyi değiştirmeyecektir. Yıllardır MHP'yi her seçimde baraj altında göstermeye çalışan çevreler, her seferinde mahcup olmuşlardır."

MHP'nin aktif siyasi faaliyetlerini yeni bir projeyle sürdüreceğini anlatan Yalçın, il ve ilçelerden sonra 8 Ekim'de "Adım Adım 2023: 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları"nın başlatılacağına işaret etti. Söz konusu projeye ilişkin bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

"Köyüm Benim temalı sohbet toplantıları sırasında, aziz vatanın her sathı köy köy dolaşılarak en ücra köşelerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşılacaktır. Sohbet toplantılarında, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası yolunda üstlendiği sorumluluğun değeri bütün ayrıntılarıyla dillendirilecektir. Cumhur İttifakı'nı vücuda getiren milli mutabakatın sürdürülmesinin, mevcut bölgesel ve küresel konjonktürde taşıdığı hayati önem paylaşılacaktır. Küresel aktörlerin dümen suyundaki zillet cephesince milletten gizlenmeye çalışılan kirli ittifakların, pazarlık masalarında nasıl aşikar bir ihanete dönüştüğü sabırla anlatılmaya devam edilecektir."