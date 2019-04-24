AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itiraza dair dün kritik ara kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu ( YSK),bugün de önemli bir mesai yapacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, saat 14.00’te toplanacak olan YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece, MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe ilçesine ilişkin seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını görüşecek.

YSK bu görüşmede de dünkü gibi partilerin taleplerine ilişkin ara kararlar alması bekleniyor.