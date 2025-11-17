Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Miami - Tampa kaç kilometre? Miami - Tampa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Miami - Tampa kaç kilometre? Miami - Tampa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Miami ile Tampa arasındaki yolculuk, Florida'nın güneydoğusundan batısına uzanan popüler bir rotadır. Bu iki durak arasındaki rotayı çeşitli araçlarla giden birçok kişi vardır. Kara ve hava yolları ile kolayca ulaşılabilen bu iki şehir arasındaki mesafe ve yolculuk süresi, son dönemlerde internet üzerinde yoğun şekilde araştırılmaya başlamıştır. Peki Miami - Tampa kaç kilometre ve bu yolculuk ne kadar sürer?

        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:00
        Miami - Tampa kaç kilometre?
        Florida’nın turistik şehirlerinden biri olan Miami; plajları, gece hayatı ve kültürel etkinlikleri ile göze çarpar. Tampa ise aile dostu aktiviteleri, tema parkları ve tarihi bölgeleriyle tanınmıştır. Miami’den Tampa’ya yolculuk yaparken araç, otobüs veya uçak seçenekleri kullanılabilir. Yolculuk boyunca Florida’nın tropikal doğası ve manzaraları eşliğinde keyifli bir deneyim yaşamak mümkündür. Bu noktada birçok kişinin aklından “Miami - Tampa ne kadar sürede gidilir?” sorusu geçer. Cevabını yazının devamından öğrenebilirsiniz…

        MİAMİ - TAMPA ARASI KAÇ km?

        Miami - Tampa kaç km? Tampa ve Miami arasındaki kara yolu mesafesi, ortalama olarak 450 km olarak saptanmıştır. Bu mesafe, I-75 ve Florida Turnpike otoyolları üzerinden yapılabilir. Bu yol boyunca çeşitli dinlenme noktaları vardır. Bunları kullanarak yolculuğu daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

        MİAMİ - TAMPA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Miami - Tampa mesafe ne kadar? Bu iki nokta arasında hesaplanan kuş uçuşu mesafe ise ortalama olarak 370 km olarak hesaplanmıştır. Ancak bunu yaparken kara yolu güzergahının da dikkate alınması gerekir. Kara yolu güzergahı dikkate alındığında mesafe 450 km’ye kadar ulaşabilir. Miami’den Tampa’ya en sık tercih edilen güzergâhlar I-75 ve Florida Turnpike üzerindendir.

        MİAMİ - TAMPA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Miami - Tampa ne kadar sürede gidilir? Farklı araçlara göre değişen yolculuk süreleri şöyledir;

        • Özel Araçla: Ortalama 4,5-5 saat sürer.
        • Otobüsle: Yolculuk süresi 5-6 saat arası değişir.
        • Uçakla: Miami Uluslararası Havalimanı’ndan Tampa Uluslararası Havalimanı’na uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Ancak terminaldeki geçiş işlemleriyle beraber toplam süre 2 saatin de üzerine çıkabilir.

        MİAMİ - TAMPA ARASI NASIL GİDİLİR?

        Miami’den Tampa’ya ulaşım için çeşitli seçenekler vardır. Yolcular, öncelik durumlarına göre bu yöntemler arasından seçim yapabilir.

        Özel Araç veya Kiralık Otomobil ile Yolculuk:

        • I-75 ve Florida Turnpike üzerinden geçiş son derece rahat ve yaygın olandır.
        • Rotada mola verebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz birçok dinlenme alanı da vardır.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • Greyhound ve diğer otobüs firmaları Miami’den Tampa’ya düzenli seferler yapar.
        • Yolculuk süresi duraklama ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak 6 saate çıkabilir.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Miami Uluslararası Havalimanı’ndan Tampa Uluslararası Havalimanı’na doğrudan uçuş mevcuttur.
        • Uçuş süresi yaklaşık 1 saattir.
        • Terminal içindeki transfer ve check-in süreleri dahil toplam süre 2 saatin üstüne çıkabilir.

        MİAMİ - TAMPA ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        MİAMİ’DE GEZİLECEK YERLER

        • South Beach: Miami’nin dünyaca ünlü plajı ve gece hayatı merkezi olarak bilinir.
        • Vizcaya Müzesi ve Bahçeleri
        • Miami Seaquarium: Deniz canlılarıyla dolu interaktif bir parktır.
        • Wynwood Walls: Renkli sokak sanatları ve galerilerin bulunduğu bir destinasyondur.
        • Bayside Marketplace
        • Little Havana: Küba kültürünü deneyimleyebileceğiniz bölgeler arasındadır.

        TAMPA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Busch Gardens Tampa Bay: Tema parkı ve hayvanat bahçesi olarak gezebilirsiniz.
        • Tampa Riverwalk: Şehir merkezinde yer alır.
        • Ybor City
        • The Florida Aquarium: Deniz yaşamını keşfetmek için ideal bir merkezdir.
        • Tampa Museum of Art
        • Hyde Park Village: Alışveriş ve restoran seçenekleri ile popüler olmuştur.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
