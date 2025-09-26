Habertürk
Habertürk
        Michael Douglas'ın eşi Catherine Zeta-Jones'a taktığı lakap şaşırttı - magazin haberleri

        Michael Douglas'ın eşi Catherine Zeta-Jones'a taktığı lakap şaşırttı

        25 yıl arayla aynı gün dünyaya gelen Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones, birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyada kutladı. Douglas'ın eşine taktığı lakap, hayranlarının onu eleştirmesine yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.09.2025 - 13:00
        Eşine taktığı lakap şaşırttı
        Aralarında 25 yaş fark olan ancak her ikisi de 25 Eylül doğumlu oyuncu çift; Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, sosyal medyada birbirlerine coşkulu tebrik mesajları göndererek doğum günlerini kutladı.

        81 yaşına giren Michael Douglas, eşinin 56'ncı yaşını kutlarken, eşinden; "Doğum günü kardeşim" diye bahsedince eleştirel yorum yağdı. Birçok kişi bu lakabı sorgulayan mesajlar yazdı.

        Michael Douglas, 25 yıllık eşine ithafen yazdığı yazıya; "Doğum günü kardeşime" diye başladı, "Seninle bir yılı daha kutlamak ne büyük bir mutluluk!" diye devam etti.

        Çiftin doğum gününü kutlayan pek çok mesajın yanı sıra eşine "Kardeş" şeklinde hitap etmesi üzerine Michael Douglas'a; "O senin eşin, kardeşin değil", "Neden eşine kardeş diyorsun?" şeklinde mesajlar yazıldı.

        Catherine Zeta-Jones da kırmızı kalp emojileriyle birlikte eşi Michael Douglas'a "Doğum günün kutlu olsun canım. Doğum günümü paylaşmak isteyebileceğim başka kimse olamazdı" şeklinde bir kutlama mesajı yazdı.

        Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas ile yıllar içinde çekildikleri bir dizi eski fotoğrafı paylaşarak sevgilisine ithafen bir övgü yazısı kaleme aldı.

        2000'de evlenen Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un iki yetişkin çocuğu bulunuyor.

        #Michael Douglas
        #Catherine Zeta-Jones
        #doğum günü
