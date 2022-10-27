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Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum

Parkinson hastalığıyla 30 yıldır savaşan 'Geleceğe Dönüş' (Back to The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, rahatsızlığının hayatını kötüleştirdiğini ve olduğundan daha yaşlı hissettiğini söyledi

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  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    80'li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. 
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    People Dergisi'ne konuşan Fox, 30 yıl boyunca "Her şeyin giderek kötüleştiğini" dile getirdi.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    "DAHA YAŞLI HİSSEDİYORUM"

    61 yaşındaki oyuncu, "Elimi ve omzumu kırdım ardından sağ kolumu ve dirseğimi kırdım. 61 yaşındaydım ama daha yaşlı hissediyorum" diye konuştu. Ünlü isim, ardından huysuz bir adama dönüştüğünü ve insanlarla anlaşamadığını belirtti.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    Fox, "İnsanlara hep 'Bir şey dediğimde cümlenin başında lütfen, cümlenin sonunda ise teşekkürler dediğimi varsayın' diyorum" ifadelerini kullandı.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    "ÖLÜMDEN HİÇ KORKMUYORUM"

    Michael J. Fox, geçtiğimiz yıl hastalığıyla ilgili AARP Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuştu. Fox, "Parkinson'dan kurtulup kurtulamayacağımı sorduklarında, ’60 yaşındayım ve bilim zor’ diyorum. Yani hayır. Ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok; ölümden hiç korkmuyorum" demişti.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    "SADECE İYİ ŞEYLER OLMASINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

    Fox ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz" diye konuşmuştu.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

    Dört çocuk babası olan Kanadalı oyuncuya, 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.
  • Michael J. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum - Magazin haberleri

    PARKİNSON HAKKINDA

    Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.

    Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega, Splash News.

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