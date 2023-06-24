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Michael Jackson'a olan benzerliğiyle ünlü oldu

Fabio Jackson, 'Popun Kralı' olarak tanınan Michael Jackson'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. TikTok hesabından Jackson'a olan benzerliğini gözler önüne seren Fabio, dans videolarıyla da dikkat çekiyor

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  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    İngiltere'de yaşayan ve sosyal medyada kendisini 'Fabio Jackson' olarak tanıtan 28 yaşındaki genç adam, 2009 yılında hayatını kaybeden 'Popun Kralı' Michael Jackson'a olan benzerliğiyle şaşırtıyor. 
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Fabio, ünlü şarkıcıya olan benzerliğinin yanında kıvrak dans hareketleriyle de ilgi çekiyor. 
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    TikTok'ta paylaştığı videolarla 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Fabio'yu görenler dönüp bir daha bakıyor. 
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    İnternet kullanıcıları Fabio'nun görünümünün 'sahte' olduğunu iddia ediyor. Ancak sosyal medya fenomeni, hiçbir estetik müdahaleye başvurmadığını belirtiyor.

     
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Michael Jackson'a benzemek için bıçak altına yattığını öne sürenler olmasına rağmen Fabio, görünümünün doğal olduğunu söylüyor ve çocukluk fotoğraflarını paylaşarak iddiaların asılsız olduğunu ifade ediyor.
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Fabio yüzünün tamamen doğal olduğu konusunda ısrarcı ve bunu destekleyecek kanıtlara sahip olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

     
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Öyle ki lisedeyken, Michael Jackson gibi göründüğü için zorbalığa uğradığını ekliyor.
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Fenomen isim kendisini sıkı bir Michael Jackson hayranı olarak tanımlamasa da, merhum pop yıldızının hayır işlerine olan bağlılığına derin bir hayranlık duyuyor.

     
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Öyle ki Michael Jackson onun için bir ilham kaynağı olmanın ötesinde bir öğretmen...

     
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    Michael Jackson sayesinde büyük takipçi kitlesi kazanan Fabio, TikTok hesabında hayatından kesitler paylaşıyor.
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    TikTok yıldızı "Gerçek dünyada utangacım ama Michael gibi performans sergilemeyi ve dans etmeyi seviyorum. Yaratıcı olduğumda başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor" diyor.
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

    *Haberin görselleri Fabio Jackson'ın TikTok hesabından alınmıştır.
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!
  • Michael Jackson'ın kayıp ikizi... 11 milyonu aşkın takipçisi var!

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