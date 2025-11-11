Habertürk
        Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin fragmanı ilk 24 saatte rekor kırdı

        Michael Jackson'ın hayatını anlatan film daha vizyona girmeden rekor kırdı

        Efsanevi yıldız Michael Jackson'ın biyografisi 'Michael' filmi, ilk fragmanıyla sinema tarihine geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:04
        24 saatte rekor kırdı
        Yakında vizyona girecek Michael Jackson biyografisi 'Michael', henüz sinemalara bile girmeden tarihi rekor kırdı. Antoine Fuqua'nın yönettiği filmin fragmanı, ilk 24 saatinde 116,2 milyondan fazla izlenme alarak, tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi fragmanı ve yapım şirketi Lionsgate tarihinin en büyük fragman lansmanı oldu.

        Film, 'Taylor Swift: The Eras Tour' (96,1 milyon) ve 'Bob Marley: One Love' (60,1 milyon) gibi önceki rekor sahiplerini geride bıraktı. Fragman ayrıca, ilk 6 saatte 30 milyon izlenmeyi aştı. Bu da aynı zaman diliminde, 'John Wick 4' (John Wick: Chapter 4) fragmanından yüzde 50 daha fazla izlenme anlamına geliyor.

        'Michael' filminin fragmanından
        'Michael' filminin fragmanından
        24 Nisan 2026'da vizyona girmesi planlanan 'Michael'da 'Popun Kralı' ünvanlı Michael Jackson'ı, ünlü sanatçının 29 yaşındaki yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.

        Gelecek haftadan itibaren sinemalarda tamamı gösterilecek fragmanda, Jackson'ın çocukluğunun yanı sıra en ünlü performansları ve müzik videolarındaki bazı anları içeren görüntüler yer alıyor.

        Oyuncu kadrosunda ayrıca Nia Long, Coleman Domingo ve Miles Teller'in yer aldığı filmin senaryosunu üç kez Oscar adayı olan John Logan kaleme aldı.

        Jaafar Jackson
        Jaafar Jackson
