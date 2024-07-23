Michael Jackson'ın imzalı çizimleri açık artırmada
Michael Jackson'ın kendi imzasını taşıyan 78 çizimi açık artırmada satılacak
'Popun kralı' Michael Jackson'ın imzalı onlarca çizimi, açık artırmada en yüksek teklifi verene satılacak.
3 Ağustos'ta, küresel bir müzayede firmasının, "lüks bir Beverly Hills mekânı" olacağını söylediği yerde, Michael Jackson'ın 78 çizimi açık artırmaya çıkarılacak. Her çizim, bizzat Jackson'ın kendisi tarafından imzalandı.
2009'da 50 yaşındayken ilaç zehirlenmesinden ölen Michael Jackson, hayatı boyunca güzel sanatlara hayranlık duydu ve genç yaşta çizim yapmaya başladı. Kariyeri boyunca turneleri sırasında sık sık çizim yaptı ve çizim yapmak kısa süre sonra hobisi haline geldi.
Müzayede evinden yapılan açıklamada; "Michael Jackson, klasik ve mimariden pop arta ve hatta resmi portreye kadar pek çok sanat türünden etkilendi" denildi.