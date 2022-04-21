Michelin yıldızı İstanbul'a geliyor

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen prestijli ödül, Michelin Rehberi (Guide Michelin) İstanbul'a geliyor.

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında, İstanbul'daki restoranların Michelin yıldızı almak için değerlendirmeye gireceğini açıkladı.

En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir dünyadaki en başarılı yemek servislerini ölçümlemek için kullanılıyor.

Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, İki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken üç yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız, şeflere değil, mekanlara veriliyor. Fakat sadece yemekler değil servisten temizlik kurallarına kadar her detay puanlamayı etkiliyor.

Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.