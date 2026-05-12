        Haberler Dünya Microsoft İsrail ofisini Fransa'ya taşıma kararı aldı | Dış Haberler

        Microsoft İsrail ofisini Fransa’ya taşıma kararı aldı

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, şirketin İsrail ofisi faaliyetlerinin geçici olarak Fransa'dan yürütülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 00:12
        İsrail ofisi Fransa'ya taşınacak

        İsrail’de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes", Microsoft genel merkezinin konuya ilişkin açtığı soruşturma neticesinde, teknoloji şirketinin İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich'in görevinden ayrıldığını yazdı.

        Microsoft'un ABD'deki genel merkezinden bir heyetin, "İsrail ordusuyla iş birliğinin" niteliğini soruşturmak üzere son haftalarda Tel Aviv'i ziyaret ettiği bildirilen haberde, yapılan incelemelerde İsrail Savunma Bakanlığı'nın şirketin sistemlerini kullanırken "tam şeffaflıkla" hareket etmediğinin tespit edildiği belirtildi.

        Microsoft İsrail ofisinin başına yeni bir genel müdür atanana kadar ofisin geçici olarak Microsoft Fransa'dan yönetileceği aktarıldı.

        Öte yandan Tel Aviv yönetimi ve Microsoft İsrail ofisinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Microsoft, geçen eylül ayında bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı'na sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

        İSRAİL, MİCROSOFT ÜZERİNDEN FİLİSTİNLİLERE AİT 200 MİLYON SAATLİK SES KAYDI DEPOLADI

        Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

        Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin, Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.

        Microsoft ise şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığını öne sürerken, bir şirket sözcüsü araştırmaya yanıt olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını iddia etmişti.

        Microsoft'tan sızdırılan belgeler, İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünün Hollanda'daki Microsoft sunucularında, bir kısmının ise İrlanda ve İsrail'de depolandığını göstermişti.

        Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin, Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtilmişti.

        Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada da Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Bengü'nün gözyaşları
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
