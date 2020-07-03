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Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir? Mide ağrısında tehlikeli belirtiler

Mide ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı ağrılardan biridir. Önemsemeyip kontrol yapılmayan bir mide ağrısı ilerleyen zamanlarda daha kötü sonuçlara yol açabilir. Peki mide ağrısı ne zaman ve hangi safhada tehlikelidir. Mide ağrısında tehlike arz eden belirtiler nelerdir?

mide ağrısı

Mide ağrısı; dönem dönem herkesin başına gelebilen ağrı çeşitlerindendir. Mide ağrılarının oluşmasının arkasında birçok neden bulunabilmektedir. Önemsemeyip kontrol yapılmayan bir mide ağrısı ilerleyen zamanlarda daha kötü durumlara yol açabilmektedir.

Mide ağrıları iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar;

Akut mide ağrıları; ani bir şekilde başlayan mide ağrıları olarak bilinmektedir. Böbrek taşı düşürme ve apandisit sonucu oluşan mide ağrıları buna örnek verilebilir.

Uzun süreli tekrar eden mide ağları; on iki parmak ülseri ve safra kesesinde nedeniyle meydana gelen ağrılar olarak bilinmektedir.

Yine de mide ağrıları bu nedenlerle sınırlı olmadığından dolayı, 1-2 günü aşan devamlı mide ağrılarında mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir.

Oluşan mide ağrılarında;

  • Kusma,
  • Ateşlenme,
  • Genel bilinç bozukluğu,
  • Uzun süreli gaz oluşması gibi durumlar mevcut değilse önemli bir sorun yok demektir.

Bu belirtiler görüldüğünde hemen muayene olunmalıdır. Bu nedenler sonucu mide kanseri oluşabileceği bu durum ilerlediği takdirde mide yakınında bulunan diğer organlara da sıçrayabilmektedir. Erken teşhis her tedavi başlangıcında büyük önem arz etmektedir.

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