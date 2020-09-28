Mide ağrısının birçok nedeni olabilmektedir. Çoğu zaman yemek yedikten sonra başlayan ağrılarının sebebi; dokunan, ağır gelen ve yeterli olandan fazla yenmesi sonucu oluşabilmektedir. Bunun haricinde ağrılar sadece yemek öncesi ve sonrası ile sınırlı kalmıyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir. Mide de oluşan ağrılar; midede şişlik, reflü, gastrit, ülser ve kansere kadar gidebilmektedir. Mideniz de oluşan ağrıların hazımsızlık sonucu mu yoksa başka nedenle mi oluştuğunu anlayabilmek hayati önem taşıyabilmektedir. Ağrılarınızın sürekliliği 1-2 günü geçen ağrılarsa, doktorunuza görününüz.

Beslenme dışında mide ağrısına sebep olabilecek etkenler;

Çevresel faktörler,

Aşırı yapılan stres,

Alerjik durumlar;

Mevsimsel faktörler,

Fark edilemeyen mide ile ilgili bir hastalık,

Hormonal sebeplerdir.

Hemen hemen her yaşta olan kişilerde mide ağrıları görülebilmektedir. Fakat; aileden gelen genetik bir durum, sinirli bir yapı, düzensiz beslenmesi olan kişilerde daha şiddetli ve sık görülebilmektedir.

Tedavisi kişinin mide ağrısına etken durum tespit edilerek ona uygun şekilde yapılmaktadır. Ağrılar; mide asidinin yükselmesi ile ilgiliyse koruyucu ilaçlar verilerek kişinin rahatlaması sağlanmaktadır. Her zaman önemli olan hastalığın erken teşhis edilip tedaviye başlanmasıdır. Midenin tahriş olması durumunda da doktor kontrolünde başlanan ilaç tedavisiyle kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Mideyi rahatlatarak ağrıları hafifleten bitkiler ile yapılan çaylarda evde etkili olabilmektedir. Tarçın, nane, papatya ve bal mideyi koruyarak, rahatlamasını sağlamaktadır. Yine de siz sadece bitki çayları ile korunmak yerine muayene olarak tetkiklerinizi mutlaka yaptırınız.