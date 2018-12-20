Gastrik balon, halk arasında bilinen adıyla “mide balonu”, obezite tedavisinde kullanılan endoskopik bir tedavi yöntemidir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Tutal, "Mide balonu kişiye uygun hazırlanmakta, düzenli bir diyet programı ve fiziksel aktiviteler ile birlikte kilo vermeye yardımcı olmaktadır" dedi.

Op. Dr. Tutal, mide balonu işleminin ameliyata gerek duyulmadan gerçekleştirilen bir işlem olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Balon ağızdan mideye gönderilir. Mide balonu, yumuşak ve genişletilebilen bir balondur. Balon, mideye girdikten sonra küçük bir dolum tüpü yardımı ile steril serum çözeltisi doldurulur. Gastrik balon tedavisi sayesinde kişiler porsiyonlarını küçülterek daha az yemek yeme ihtiyacı hissederler. Mide balonunun asıl amacı yediğimiz yiyecek ve içtiğimiz içeceklerin mideye olan akışını yavaşlatmaktır. Bu sayede kişi kendini daha tok hissedecek ve porsiyonları giderek küçülecektir.

Mide balonu işlemi yaklaşık olarak 20 dakikada tamamlanan bir işlemdir. Hastalar balon takıldıktan sonra iki ila üç saat gözetim altında kaldıktan sonra evlerine gönderilir. Oluşabilecek yan etkiler nedeniyle ya da ilk gün oluşacak rahatsızlıkları en aza indirilebilmek adına hastaların bir gece kalmaları önerilmektedir" açıklamasında bulundu.

MİDE BALONU KİMLERE UYGULANMALI?

Mide balonunun vücut kitle endeksi (VKİ) 27 ya da daha yüksek olan kişilere uygulandığını belirten Op. Dr. Tutal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genellikle 10 ila 30 kilo arasında kilo vermesi gereken kişiler için kullanılan bir yöntemdir. Obezite ameliyatları ve diğer yöntemlere uygun olmayan kişilere de mide balonu işlemi önerilmektedir. Cerrahi bir yöntem olmayan mide balonu işlemi aynı zamanda aşırı kilolu hastalarda oluşabilecek riskleri en aza indirgemek için de kullanılmaktadır.

Mide balonu, türüne göre 6 ila 12 ay arasında kullanılmaktadır. Balonun daha uzun süre kullanılması gerekiyor ise yine 6 ila 12 ay arasında balon değiştirilmektedir. Düzenli takipler ile mide balonu işleminde ciddi başarılar elde edilebilir. Mide balonu çıkarıldıktan sonra hastaların kilo vermeye ya da verdikleri kiloyu korumaya devam edebilmeleri için dengeli ve sağlıklı beslenmeleri gerekmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz uygulamaları da son derece önemlidir. Düzenli kontroller her yöntemde olduğu gibi mide balonunda da başarıya ulaştıran anahtardır."

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