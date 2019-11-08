Mide bulantısı

Birçok hastalık yüzünden meydana gelebilen mide bulantısı her yaş grubunu içerisinde barındırıyor. Nedenleri olarak araba tutması, hamilelik, gıda zehirlenmesi, alkol ve stres olarak sıralayabiliriz. Mide bulantısına iyi gelen bazı besinler vardır bunlardan; en faydalısı limon, nane ve su olarak bilinir. Mide bulantısı ufak nedenlerle gerçekleşse bile ortada ciddi hastalıklarla oluşabilen nedenlerle çıkabilir, böyle durumlarda hekiminize başvurmanız gerekmektedir.

Neden midemiz bulanır?

1. Hamilelik

Hamileliğin ilk evrelerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

2. Apandisit

Mide de şiddetli ağrı ve bulantı ile kendini belli eder. Bu durum erkenden fark edilmezse apandisit patlamasına yol açar.

3. Araç tutmaları

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi toplu taşıma araçları ve arabalar midemizin bulanmasına sebebiyet verir.

Diğer nedenlerden oluşabilecek mide bulantısı ciddi bir hastalığı tetikliyor olabilir. Dikkat etmeniz ve hekiminize başvuru yapmanız gerekir.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

1. Öncelikle bulunduğunuz ortamdan temiz hava almak için uzaklaşın.

2. Yağlı yiyeceklerden uzak durmak

3. Gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekir. ( kola, çay, kahve, gazoz, soda gibi)

4. Limon veya varsa limonata gibi içecekler tüketmek

5. Eğer mideniz araba tutulması nedeniyle bulandıysa çubuk kraker yiyebilirsiniz.

6. sizi ferahlatacak kokular koklamak ( lavanta, kolonya gibi)

7. Nane

8. Su