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Mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesi yapan yiyecekler, besinler ve gıdalar nelerdir?

Ağır yemek sonrası oluşan ve mide asidinin yükselmesi sonucu ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlar yaşanmaması için başta düzenli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Peki mide ekşimesine sebep olan besinler nelerdir? mide ekşimesine ne iyi gelir? İşte detaylar...

Mide ekşimesine ne iyi gelir?

Mide ekşimesi midenin asidinin yükselmesi sonucu ortaya çıkan, ağır yemek sonrası oluşabileceği gibi asitli içecekler ya da alkol alımı sonrası da olabilir. Beslenmenize dikkat ederek geçirmeniz mümkün ancak uzun süreli yaşanan bir sorun ise; reflü ya da gastrit hastalığı olma ihtimali vardır.

Mide ekşimesi genelde mide asidinin yükselmesiyle oluşur. Mide asidi besinlerin parçalanması için gerekli bir durumdur ve zararı yoktur. Aşırı asit salgılaması sonucunda, bu asit yemek borusuna çıkarak tahriş eder ve yanma hissi oluşur. Ayrıca mide zarı ülser nedeniyle tahribata uğramışsa yanmayla beraber mide de ekşime meydana gelebilir. Ve bu durum günlük hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle; mide asidini artıran gıdalardan ve içeceklerden uzak durmak gerekir.

Mide ekşimesini artıran gıdalar, besinler ve yiyecekler

  • Ağır Yağlı Gıdalar,
  • Baharatla Yapılan Et Yemekleri,
  • Turunçgiller,
  • Kahve Ve Kafein İçeren İçecekler,
  • Çikolata,
  • Nane,
  • Alkol,
  • Domates,
  • Sigara Gibi Tüketilen Ürünler Mide Ekşimesi Yapar.

Evde mide ekşimesine ne iyi gelir?

  • Yemeklerden sonra, kahve ya da tatlı alışkanlığınızı bırakın.
  • Asidi azaltmak için ekmeğin dış kabuğunu yemek iyi gelecektir.
  • Yemekten sonra eğilip kalkmayın.
  • Sakız çiğneyerek asit salgısını biraz düzeltebilirsiniz.
  • Mide ekşimesi geçene kadar sigara içmeyin.
  • Dik durarak ayaklarınızı uzatıp bir müddet oturun.
  • Yüksek bir yastıkta sağ tarafınıza ya da sırt üstü yatın.
  • Yarım çay bardağı ılık sütü yudum yudum ara vererek için.
  • Azar azar su için.
  • Ağzınızdan değil, burnunuzdan nefes alın.
  • Çekirdek ya da yağsız patlamış mısır midedeki fazla suyu alır. Tüketebilirsiniz.
  • Şekersiz ıhlamur çayı içmeniz iyi gelecektir.
  • Ağır besinlerden kaçının.
  • Sık ve az tüketim sağlayın.
  • Asitli meyve yemeyin.
  • Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun.
  • Çikolatayı mümkün olduğunca yemeyin.
  • Paketlenmiş gıdaları tüketmeyin.
  • Aşırı baharat tüketmeyin.

Beslenme şeklinize özen göstererek mide ekşimesini önleyebilirsiniz ancak uzun süren şikayetleriniz varsa mutlaka uzman bir hekime başvurmanız yerinde olacaktır

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