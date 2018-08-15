Toplumda yaygın görülen mide hastalıklarının giderilmesinde tedaviye yardımcı olarak kabul edilen bitkisel formüllerin de yeri var.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, kişinin özel durumuna uygun olarak kullanılan ve bilimsel yönü bulunan bu formüller; mide kanserinden korunmadan, mide yaralarının giderilmesine, mide iltihabının yok edilmesinden gastrit, hazımsızlık ve reflüyle ilgili şikayetlerin azaltılmasına kadar çok sayıda sorunun çözümüne katkıda bulunuyor. Fitoterapist Dr. Elif Güveloğlu, çaydan macuna kadar Habertürk okurlarıyla paylaştığı farklı formüller ile mide hastalıklarına yardımcı çözümler sunuyor.

MİDE İLTİHABININ GİDERİLMESİNE YARDIMCI FORMÜL

Bu formül mide iltihabı ve helikobakteri pilorinin giderilmesine yardım ediyor.

Malzemeler:

*Altınotu kurutulmuş çiçekleri (5 gr)

*500 ml kaynar su

Hazırlanışı: Alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az 15 dakika demleyip sabah akşam bir fincan tüketin.

MİDE KANSERİNDEN KORUNMAYA YARDIMCI ÇAY VE MACUN

Mide endoskopileri ile ileride kanser için risk oluşturan ama henüz kanser olmayan lezyonlar için kanserden koruyucu öneriler:

MACUN

Malzemeler:

*1 kg hakiki bal

*25’ er gr toz zerdeçal ve zencefil

*25 gr toz propolis

*25 gr toz günlük sakızı

Hazırlanışı: Malzemeler karıştırılıp macun kıvamına getirildikten sonra sabah akşam tercihen aç karna 1-2 tatlı kaşığı tüketilebilir.

ÇAY

*Bir kibrit kutusu kadar ince dilimlenmiş taze zencefil

*Bir çorba kaşığı kurutulmuş ebegümeci

*Bir çorba kaşığı kadar kuşburnu

Hazırlanışı: Bütün bitkileri bir porselen demlikte kaynatıp alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az bir saat demleyin. Sabah akşam bir fincan için

MİDEDEKİ YARALAR İÇİN ÖNERİLER

Bu formüller endoskopi yapılıp kanser veya tedavi gerektiren ülseri olmayanların mide yaralarının iyileşmesine yardım ediyor.

ZEYTİNYAĞI BAZLI KUDRET NARI MASERASYONU

Malzemeler ve hazırlanışı:

Mevsiminde iki üç adet taze kudret narının çekirdekleri çıkarılıp ezilir. Bir küçük su bardağı büyüklüğünde bir kavanoz sızma zeytinyağı içerisinde birkaç ay bekletilir. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı içilir.

BAL BAZLI KUDRET NARI MASERASYONU

Malzemeler ve hazırlanışı:

Mevsiminde iki üç adet taze kudret narının çekirdeği çıkarılıp ezilir ve bir çay bardağı kadar hakiki bala karıştırılıp kavanoz içinde birkaç ay bekletilir. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı tüketilmesi önerilir.

Not: Maserasyon bir bitkiyi zeytinyağı veya balda bekletme işlemi olarak tanımlanıyor.

HAZIMSIZLIK, REFLÜ VE GASTRİT İÇİN ÇAY

Malzemeler:

*Bir avuç meyan kökü

*Bir avuç kurutulmuş ebegümeci

*Bir avuç çiçek ıhlamur

*Bir kibrit kutusu kadar ince dilimlenmiş taze zencefil

Hazırlanışı:

Bütün bitkileri bir porselen demlikte kaynatıp alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az bir saat demleyin. Sabah akşam bir fincan için

DİKKAT! Yüksek tansiyon, şeker, kalp ve böbrek hastaları içeriğinde meyan kökü olduğu için bu çayı tüketmemelidir.

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