        Mide koruyucu ilaç kullanırken dikkat!

        Mide koruyucu ilaç kullanırken dikkat!

        Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Dağ, her mide ağrısında ya da yanma hissinde hemen mide koruyucu ilaçlara başlamanın doğru olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:34
        Mide koruyucu ilaç kullanırken dikkat!
        Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Dağ, mide koruyucu ilaçların doğru zamanda ve doğru süreyle kullanılmasının önemine dikkat çekti.

        "DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILDIĞINDA OLDUKÇA FAYDALI"

        Her ilaç gibi mide koruyucularının da bilinçsiz kullanıldığında sorunlara yol açabileeğine değinen Dağ, "Mide koruyucu ilaçlar, mide asidini azaltarak şikayetleri rahatlatır. Kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanıldığında oldukça faydalıdır. Ancak aylarca, hatta yıllarca hekime danışmadan kullanılması bazı olumsuz etkilere neden olabilir" ifadelerini kullandı.

        Dağ, uzun süreli mide koruyucu kullanımının B12 vitamini ve magnezyum eksikliği, kemik erimesi riskinde artış, bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, mide asidinin azalmasına bağlı sindirim problemleri gibi sorunlara yol açabileceğini ve özellikle yaşlı hastaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        "MİDE ŞİKAYETLERİNİN ALTINDA FARKLI NEDENLER OLABİLİR"

        Mide şikayetlerinin altında farklı nedenler olabileceğini aktaran Dağ, "Her mide ağrısında ya da yanmada hemen mide koruyucu ilaçlara başlamak doğru değildir. Altta yatan neden mutlaka araştırılmalı. Gerekli görülürse ilaç başlanmalı ve süresi hekim tarafından belirlenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

        Dağ, halk arasında mide koruyucu ilaçların zararsız olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu aktararak, bu ilaçların reçetesiz satılsa bile mutlaka doktora danışılarak kullanılması gerektiğini ve kendi kendine uzun süreli kullanımın, faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında bulundu.

        Mide sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığını belirten Dağ, "Aşırı baharatlı ve yağlı gıdalardan kaçınmak, geç saatlerde yemek yememek, sigara ve alkolden uzak durmak mide şikayetlerini azaltmada en az ilaçlar kadar etkilidir" dedi.

