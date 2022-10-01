Migren tedavisinde yeni ilaç müjdesi! 0:00 / 0:00

Migren ağrısıyla mücadele edenler bugüne kadar ağrıyla savaşırken birçok ilaçla tanışmak durumunda kaldılar. Ne yazık ki dünyada migrenlilerin sadece yüzde 40’ı doğru tanı alabiliyor ve sadece 3 kişiden biri koruyucu tedaviye ulaşabiliyor. Koruyucu tedaviye ulaşsa bile bu hastaların yaklaşık yarısı ilacı 2 ay içinde etkisiz kaldığı ya da yan etkiler yüzünde kesiyor. Durum tüm dünyada böyle iken 2018 yılında ilk kez migrene spesifik ilaçların devreye girmesiyle hem hastaların hem de hekimlerin yüzü güldü. Daha önce enjeksiyon şeklinde uygulanan ve koruyucu tedavide kullanılan CGRP nöropeptidine karşı olan migren iğnesi artık ağızdan da alınabilecek. Üstelik sadece koruyucu tedavide değil atakları sırasında ağrı kesici gibi kullanılıp ağrıyı da dindiriyorlar.

Gepant sınıfında olan ve farklı içerikleri olan (rumegepant, atogepant vs) akut migren ataklarını da önlemeyi hedefleyen bu ilaçlar ilk kez 2020 yılında onay alıp kullanıma sunuldu.

CGRP VE MİGREN

CGRP’ı tam olarak tanımlayacak olursak, CGRP beyinde bulunan bir proteindir. CGRP, kalsitonin gen ilişkili peptid’in kısaltmasıdır. Migren atağıyla birlikte yüzünüzdeki ve başınızdaki trigeminal sinirler aşırı aktive olur. Oluşan bu hiper aktivite vücutta P maddesinin ve CGRP’nin salınmasına sebep olur. Bunun sonucunda kan damarları genişler, inflamasyon ve ağrı oluşur. Bir ilacın CGRP mekanizmasına yönelik çalışması CGRP reseptörlerini bloke etmesiyle olur. Migren hapı CGRP’ye bağlanır, bu bağlanmayla CGRP’nin yol açacağı inflamasyon ve ağrının dolayısıyla migren atağının önüne geçilir.

MİGREN AĞRILARINI HIZLA RAHATLATIYOR

Yapılan çalışmalar bu ilacın migrenden koruma özelliğini gözler önüne seriyor. Çalışmalarda, kullanılan her dozun ardından gelen ilk haftada migren ataklarının azaldığı gözlendi. Bu da ilacın koruyucu özelliğinin etkisini gösteriyor. Bu da migren hastaları için bu ilacı daha da özellikli kılıyor. Ayda 18 doza kadar kullanılan bu ilaçla akut atakların tedavisi sağlandığı gibi migren ataklarından da koruduğu görülüyor.

Bu ilaçların yan etkileri neler mi? Örneğin; kullananların yüzde 2’sinde bulantı görülürken, yüzde 1’lik bir kısmın altındaki kullanıcılarda da aşırı duyarlılık, ve döküntü gibi etkiler görülmüş yani yan etkiler de oldukça düşük. Güzel olan ise daha önce kullandığımız diğer migren atak ilaçlarında kardiyak yan etki gözlenirken bu ilaçları güvenli şekilde kullanmak mümkün.

DAHA HIZLI KANA KARIŞIYOR

Ağızda erime özelliğine sahip olan haplardan biri bu özelliğiyle daha çabuk bir şekilde kana karışıyor. Bu da migren atağının akut tedavisinde diğer CGRP ilaçlarından daha etkili olmasında etkili oluyor. Yani özetle aslında ataklarınızın durması için ağrı kesici yerine kullanacağınız migren hapı aynı zamanda ataklarınızın tekrar gelmesini de engelleyebiliyor. Türkiye'ye gelmesi ve en kısa zamanda hastalarımızda kullanabilmemiz dileğiyle...