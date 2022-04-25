Migrene karşı mezoterapi 0:00 / 0:00

Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı-kusma gibi rahatsızlıklar ile kendini belli eden ve ataklar halinde görülen migren, kişilerin yaşam tarzını olumsuz etkilemektedir. Sıradan bir baş ağrısı olmayan migren, doktora en sık başvuru nedenleri arasındadır. Peki migren nedir? Tedavisi mümkün mü?

MİGREN NEDİR?

Kısaca ataklar şeklindeki baş ağrısına migren denilmektedir. Çoğunlukla başın tek tarafını tutan ataklar, ense, şakaklar ve göz çevresini içine alan zonklayıcı tarzda ve şiddetli olup, yılda 1-2 kez ile ayda 3-5 kez olacak şekilde görülebilmektedir. Migren ağrıları normal bir baş ağrısından farklıdır. En önemli fark ağrının şiddeti ve ağrı ile beraber bulantı ve kusmanın da görülmesidir. Ataklar öncesinde ses ve ışığa karşı hassasiyet görülebilir.

HER BAŞ AĞRISI MİGREN Mİ?

Migren ağrılarının özellikleri;

-Ağrı daha ziyade baş arkasında, ensede ve göz çevresindedir,

-Zonklayıcı tarzdadır,

-Çoğunlukla başın yarısını tutar,

-Ataklar öncesi migren ağrısının başlayacağı kimi hastalar tarafından hissedilebilir. Atak öncesi aura denilen bu durumda huzursuzluk, ellerde ve yüzde uyuşma, ışık ve sese karşı hassasiyet, esneme atakları görülebilir,

-Atak süresi 30 dakika ile 72 saat arasında değişebilir,

-Atak sonrası hastalarda yorgunluk, keyifsizlik ve bitkinlik görülebilir.

MİGRENİN NEDENLERİ

-Genetik faktörler en önemli nedendir. Ailede migren hastası varsa, diğer aile bireylerinde görülme olasılığı yüzde 40 civarındadır. Hem annede hem babada migren varsa, çocuklarda görülme olasılığı yüzde 70'in üzerindedir.

-Hormonal faktörler,

-Mayalanmış alkollü içecekler,

-Rokfor gibi küflü peynirler,

-Stres,

-Yeteri kadar uyku alamama,

-Yoğun egzersiz,

-Uzun süreli yolculuklar,

-Hava ve mekan değişimleri.

MİGREN TEDAVİSİ

Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde kişilerde depresyon ve anksiyeteye kadar gidebilen psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Tedavinin başında medikal tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri, akupunktur, botoks, nöral terapi ve mezoterapi gelmektedir.

MİGRENE KARŞI MEZOTERAPİ

Migren mezoterapisinde, migren tedavisinde yeri olan ilaçlar kısmen seyreltilerek, özel formüller ve mezoterapiye özgü iğnelerle başın ve boynun belirlenmiş bölgesine, derinin uygun kısmına verilerek uygulanır. Burada hazırlanan karışımın veriliş yolu ve uygulandığı bölge önem arz etmektedir. İşlem süresi 30 saniyeyi geçmez ve uygulamalar seanslar halinde yapılır. Ortalama 3 seanstır. Seans aralıkları mezoterapi konusunda deneyimli bir hekim tarafından belirlense de genellikle İlk seans ile ikinci seans arası 1 hafta, 2. seans ile 3.seans arası 15 gün olacak şekilde düzenlenir. Seanslar sonrası atak sıklıkları ciddi şekilde azalmaktadır. Başarı şansı yüzde 90'ların üzerindedir. Derinin orta tabakasına verilen ilaçların karışım miktarı ve veriliş yolu nedeniyle sistemik dolaşıma geçmeyecek kadar minimal düzeydedir. Bu nedenle yan etki olasılığı çok düşüktür.

Sağlıkla kalın.