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        Haberler Sağlık Migreni olanlar dikkat! Bu besinler baş ağrısını artırıyor!

        Migreni olanlar dikkat! Bu besinler baş ağrısını artırıyor!

        Migren, şiddetli baş ağrıları, mide bulantısı, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle karakterize edilen kronik bir rahatsızlıktır. Migren ataklarına neden olan faktörler arasında çeşitli besinler de bulunmaktadır. Migreni olan bireylerin dikkat etmesi gereken besinler, bu kişilerin yaşam kalitesini etkileyebilir. İşte migreni tetikleyebilecek bazı besinler ve migren ataklarından kaçınmak için alınabilecek önlemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:16
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        1

        Migreni olanlar için beslenme düzeninde yapılan küçük değişiklikler, migren atağının sıklığını ve şiddetini azaltmada yardımcı olabilir. Ancak her bireyin migren tetikleyicileri farklıdır, bu nedenle bireysel olarak hangi besinlerin migreni tetiklediğini belirlemek önemlidir. Bu yazıda paylaşılan bilgiler genel bir bilgilendirme amacı taşımakta olup, uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek her zaman en doğrusudur.

        2

        ÇİKOLATA

        Çikolata, birçok kişi için vazgeçilmez bir tatlıdır; ancak içerdiği feniletilamin ve tiramin gibi bileşenler, migren atağı riskini artırabilir. Bu nedenle migren hastalarının çikolata tüketimine dikkat etmeleri önemlidir.

        3

        PEYNİR

        Özellikle olgunlaşmış peynirlerde bulunan tiramin, migreni tetikleyebilir. Cheddar, gouda ve parmesan gibi peynirleri aşırı tüketmekten kaçınmak migren hastaları için önemlidir.

        4

        KAFEİN

        Aşırı kafein alımı, baş ağrılarına neden olabilir ve migreni tetikleyebilir. Kahve, çay, enerji içecekleri gibi yüksek kafein içeren içeceklerin kontrollü tüketilmesi önerilir.

        5

        TATLANDIRICI

        Aspartam gibi yapay tatlandırıcılar, migren atağını tetikleyebilir. Bu nedenle migren hastalarının bu tür tatlandırıcılardan kaçınmaları faydalı olabilir.

        6

        FERMENTE GIDALAR

        Fermente gıdalar, özellikle turşu, miso, soya sosu gibi içerdikleri tyramin ve histamin gibi bileşenlerle migreni tetikleyebilir. Bu gıdaların tüketimi kontrol altında tutulmalıdır.

        7

        İŞLENMİŞ ETLER

        Nitrat ve nitrit içeren işlenmiş et ürünleri, özellikle salam, sosis, pastırma gibi gıdalar migren atağını tetikleyebilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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