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Migros, robot TARO ile siparişleri 5 kat hızlı hazırlayacak

Migros, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda dünyada alanında "ilk" olan yeni bir uygulamaya imza attı. Migros ve Asis Otomasyon'daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına hız kazandıracağı belirtildi

Migros, robot TARO ile siparişleri 5 kat hızlı hazırlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros'da kullanılmaya başlanan, tamamen Migros ve Asis Otomasyon'daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük hız kazandırıyor.

Dünya perakendesine örnek olacak bir ilki gerçekleştiren Migros, robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO'yu mağaza depolarında kullanmaya başladı.

Sipariş toplama sürecini akıllı ve kusursuz bir yolculuğa dönüştüren TARO ile verimliliği maksimum seviyeye çıkaran Migros, hem müşterileri hem de çalışanları için fayda sağlıyor. Migros'un ihtiyaçları doğrultusunda Asis Otomasyon'un tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO, robot ve insan iş birliğiyle çalışarak Migros çalışanlarının hayatını kolaylaştırıyor.

Çevrim içi sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat daha hızlı ve hatasız şekilde toplayan TARO, hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de operasyon süreçlerini daha kolay hale getiriyor.

Perakende sektörüne getirdiği teknoloji desteği bakımından önemli bir adım olan TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor.

Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün, Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor.

"TARO İLE HIZIMIZA HIZ KATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, müşterilerinin artık tek tıkla her ürünü evinden sipariş verebilmenin kolaylığını ve rahatlığını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem offline hem de online taraftaki alışverişlerde, kalite kadar hıza da önem verdiklerini biliyoruz. Biz de öncü ve inovatif uygulamalarımızla müşterilerimize hem kusursuz hem de çağın ötesinde bir deneyim yaşatmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle salgın süreciyle birlikte artan yoğun talebi karşılamak adına bir yandan ek istihdam sağlayarak organizasyonumuzu büyütürken, bir yandan da operasyonel hız ve verimlilik adına mağazadan teslim alma seçeneğini ekledik, gölge mağazalarımızı devreye aldık. Şimdi ise bugünün perakendesinin ötesinde ve gelecekte de dünya perakendesinin yönünü etkileyecek teknolojik bir gelişmeye öncülük ediyoruz. Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak. Yıl sonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50'sini TARO ile hazırlıyor olacağız. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi."

Uluslararası perakendede hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticarette sahip oldukları bilgi birikimiyle öncü uygulamalarına bir yenisini eklediklerini aktaran Tort, "Dünya perakendesine yeni bir teknoloji kazandırıyoruz. Bu ileri teknoloji, fiziksel mağaza ve dağıtım merkezlerinde de kullanılabilecek. Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin, uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına da olanak sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Asis Otomasyon Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Kaya ise "Böyle bir teknolojiyi 12 aydan kısa bir sürede düşünce safhasından uygulamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu çalışması ve şirketimizin uzun yıllara dayanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu teknolojiyi Migros'la birlikte yurt dışına taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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