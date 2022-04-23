Miguel Crespo ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak 5. metatars kemiğinde kırık tespit edilen Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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