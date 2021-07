Dünyaca ünlü aktör Mike Mitchell, Muğla Fethiye'de hayatını kaybetti. Mike Mitchell'ın ölüm haberini Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

MİKE MITCHELL KİMDİR?

Mike Mitchell, 18 Ekim 1970'da doğdu. 50 yaşındadır.

Mike Mitchell, Amerikalı bir film yönetmeni, yazar, yapımcı, oyuncu ve eski animatördür. Deuce Bigalow: Male Jigolo, Surviving Christmas, Sky High, Shrek Forever After, Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked, Trolls ve The Lego Movie 2: The Second Part isimli projelerde yer almıştır.