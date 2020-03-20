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Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüsün merkezi bugünlerde Avrupa'ya taşımış durumda.

Virüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da son açıklanan verilere göre, hayatını kaybeden kişi sayısının 3 bin 405'e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

Corriere Della Sera'da yer alan habere göre, Milano'da yaşayan vatandaşlar karantina kurallarına uymayarak parkları doldurdular. Parkta yürüyen, spor yapan hatta birbiriyle konuşan insanları yerel polisler uyararak, evlerine gönderdi.

"EN ÖNEMLİ KONU İNSAN HAYATI"

Öte yandan, Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu gerçekleştirdiği bir konuşmada İtalyanları uyardı. Zhu, "Tedbirlerde hala çok gevşek davranıyorsunuz. Zamanı acilen durdurmanız ve tüm ekonomik faaliyetleri askıya almanız lazım. Şu an en önemli konu, insan hayatı" ifadelerini kullandı.