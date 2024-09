Miley Cyrus, 'Flowers' şarkısını Bruno Mars'tan kopyalamakla suçlandı

Davada mahkemeye sunulan belgelerde, "Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' şarkısının hayranları, Miley Cyrus'ın 'Flowers' şarkısının tüm bu başarıyı tek başına elde etmediğini bilir. 'Flowers', 'When I Was Your Man'in çok sayıda melodik, armonik ve lirik unsurunu kopyalıyor" denildi.