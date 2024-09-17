Miley Cyrus, 'Flowers' şarkısını Bruno Mars'tan kopyalamakla suçlandı
Miley Cyrus, ünlü 'Flowers' şarkısında, Bruno Mars'ın 2013 tarihli 'When I Was Your Man' parçasının bazı bölümlerini kopyalamakla suçlandı
Miley Cyrus, kendisinin ve şarkı yazarı arkadaşlarının 2023 çıkışlı Grammy ödüllü şarkısı 'Flowers'ı yazarken Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' adlı şarkısından bazı bölümleri kopyaladıkları iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.
Los Angeles federal mahkemesinde açılan davada Tempo Music Investments adlı şirket, 'Flowers'ın, Bruno Mars'ın 2013'te çıkan liste başı şarkısı 'When I Was Your Man'in çeşitli unsurlarının izinsiz kullanmakla suçlandı. Davada ayrıca Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart ve diğer birkaç şirket, 'Flowers' şarkısının dağıtımcıları olarak suçlanan sanıklar arasında gösteriliyor.
Tempo Music, şarkıyı Bruno Mars, Ari Levine ve Andrew Wyatt ile birlikte yazan Philip Lawrence'tan aldıktan sonra 'When I Was Your Man'in telif haklarının bir kısmına sahip olduğunu söyledi. Bruno Mars, davacı olarak yer almıyor.
Davada mahkemeye sunulan belgelerde, "Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' şarkısının hayranları, Miley Cyrus'ın 'Flowers' şarkısının tüm bu başarıyı tek başına elde etmediğini bilir. 'Flowers', 'When I Was Your Man'in çok sayıda melodik, armonik ve lirik unsurunu kopyalıyor" denildi.