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        Haberler Dünyadan Miley Cyrus, 'Flowers' şarkısını Bruno Mars'tan kopyalamakla suçlandı - Magazin haberleri

        Miley Cyrus, 'Flowers' şarkısını Bruno Mars'tan kopyalamakla suçlandı

        Miley Cyrus, ünlü 'Flowers' şarkısında, Bruno Mars'ın 2013 tarihli 'When I Was Your Man' parçasının bazı bölümlerini kopyalamakla suçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:23
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        Miley Cyrus, kendisinin ve şarkı yazarı arkadaşlarının 2023 çıkışlı Grammy ödüllü şarkısı 'Flowers'ı yazarken Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' adlı şarkısından bazı bölümleri kopyaladıkları iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.

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        Los Angeles federal mahkemesinde açılan davada Tempo Music Investments adlı şirket, 'Flowers'ın, Bruno Mars'ın 2013'te çıkan liste başı şarkısı 'When I Was Your Man'in çeşitli unsurlarının izinsiz kullanmakla suçlandı. Davada ayrıca Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart ve diğer birkaç şirket, 'Flowers' şarkısının dağıtımcıları olarak suçlanan sanıklar arasında gösteriliyor.

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        Tempo Music, şarkıyı Bruno Mars, Ari Levine ve Andrew Wyatt ile birlikte yazan Philip Lawrence'tan aldıktan sonra 'When I Was Your Man'in telif haklarının bir kısmına sahip olduğunu söyledi. Bruno Mars, davacı olarak yer almıyor.

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        Davada mahkemeye sunulan belgelerde, "Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' şarkısının hayranları, Miley Cyrus'ın 'Flowers' şarkısının tüm bu başarıyı tek başına elde etmediğini bilir. 'Flowers', 'When I Was Your Man'in çok sayıda melodik, armonik ve lirik unsurunu kopyalıyor" denildi.

        #Miley Cyrus
        #Bruno Mars
        #çalıntı şarkı
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        #flowers şarkıs
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