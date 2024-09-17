Miley Cyrus, 'Flowers' şarkısını Bruno Mars'tan kopyalamakla suçlandı

Los Angeles federal mahkemesinde açılan davada Tempo Music Investments adlı şirket, 'Flowers'ın, Bruno Mars'ın 2013'te çıkan liste başı şarkısı 'When I Was Your Man'in çeşitli unsurlarının izinsiz kullanmakla suçlandı. Davada ayrıca Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart ve diğer birkaç şirket, 'Flowers' şarkısının dağıtımcıları olarak suçlanan sanıklar arasında gösteriliyor.