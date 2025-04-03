Türk voleybolunun gururu Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde yeni bir zafer hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç farklı şehirde oynanacak karşılaşmalarda şampiyonluk için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz yılın unutulmaz performansını tekrar yaşatmak isteyen milliler, Çin, Hollanda ve İstanbul’daki zorlu mücadelelerde taraftar desteğini arkasına alarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. İşte güncel bilgiler...