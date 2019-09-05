Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Selçuk, bağış adı altında kayıt parası isteyen okullara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler. Kayıt parası soruşturmaları tamamlandı, ceza görevden alma çalışması sürüyor" dedi.

"ÇÖZÜMÜ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Selçuk, "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"BU, KALICI BİR SİSTEM"

Ara tatiller konusuna değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Birçok dünya ülkesinde hep ara tatil vardır" dedi.

Selçuk, "Ara tatilde çocuklar sivil toplum kuruluş çalışmalarında, okuldaki kulüp çalışmalarında, 30'un üzerinde iş alanında çalışmalar yapabilecek. Yaz aylarındaki tatil dönemi ne kadar uzunsa yaz unutması denilen şey o kadar artıyor. Tekrar yapılmazsa hafıza eşiklerinde sorun oluşuyor. Üç ay, bir buçuk ay olsa çocukların unutma oranları düşüyor" diyerek, bunun kalıcı bir sistem olduğunu vurguladı.

"OKULLAR ARASINDA ÖĞRENME FARKLILIĞI YÜZDE 40'A YAKIN"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, (Ara tatil) Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."

Selçuk, "Okullar arasında öğrenme farklılığı yüzde 40'a yakın. Bu, yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var" diye konuştu.

"SINIFTA KALMAYA İLİŞKİN TÜM DÜZENLEMELER HAZIR"



Bakan Selçuk, ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğindeki sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemelerin hazırlandığını, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle konuştu: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek."