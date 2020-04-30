Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AA

Selçuk, CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılarak soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ailelere önerilerinin sorulması üzerine Selçuk, her çocuğa özel yaklaşım sergilenmesi gerektiğine işaret etti. Ziya Selçuk, ailelerin çocuklarla ilişkisinin de önemli olduğunu vurguladı.

"Mesele eve kapanmış olmak değil, mesele düzgün program yapmak." ifadesini kullanan Selçuk, yaşanan süreçte öğrencilere yönelik günlük program önerilerinin yayınlandığını, bu programın da televizyon ve Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) eğitim saatleriyle ilişkili planlandığını dile getirdi.

"Yasak" bakış açısıyla bir yere varılamayacağına dikkati çeken Selçuk, "Çocuklar, ne tamamen serbest bırakılmalı ne de küçük bir çember çizip ona sıkıştırılmalı. Önemli olan geniş bir çember çizmek, çocuğa bu çemberin içinde istediği şekilde hareket edebileceğini söylemektir." ifadesini kullandı. Selçuk, sınırı olmayan çocuğun kişiliğinin gelişmeyeceğini vurguladı.

Uzaktan eğitimle ilgili soru üzerine Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı vizyon belgesinde, uzaktan eğitimin güçlendirilmesine, eğitim sisteminin karma modele doğru yönlendirilmesine yönelik çalışmaların da bulunduğunu hatırlattı.

EBA'yla ilgili çalışmaların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) önce olduğunu bildiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Orta vadede şunu göreceksiniz: Bir lise öğrencisi bütün derslerini sınıfta almak zorunda değil. ABD'den, Kanada'dan, Almanya'dan, Türkiye'den uzaktan ders alır, o da bizim akredite ettiğimiz dersse biz onu kredilendirir ve çocuğun notuna sayarız. Türkiye, böyle bir yere doğru gidiyor. Amacımız şu, bir çocuk günde 8 saat ders alır, 5-10 dakikalık teneffüslerle sürekli akademik bilgi alırsa çocuklar derinleşemezler, sosyal faaliyetlere vakit ayıramazlar. Arkadaşlarıyla sosyal sorumluluk projelerini yapamazlar. Çocuklara okulda zaman tanımak lazım, sürekli akademik dersle biz bir yere varamayız."

Uzaktan eğitimin, öğrencilerin derinleşmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Selçuk, öğrencilerin artık uluslararası dersler, sertifikalar alması gerektiğini bildirdi.

Selçuk, Kovid-19 sonrası, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin motivasyonunun artırılmasına, öğretmen eğitimine yönelik yapılacaklarla ilgili de planlamalara gidildiğini aktardı.

- "LGS'de bütün senaryoyu çalıştık"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Selçuk, LGS'yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirttiğini hatırlattı. Ziya Selçuk, bu konunun Sağlık ve İçişleri bakanlıklarını da ilgilendiren, görüş alışverişlerine bağlı üst bir mesele olduğunu dile getirdi.

Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığıyla bu konuda bir toplantı yaptık. Bizim elimizde bir işlem tablosu var. Bir öğrenci sabah evinden nasıl çıkacak, kiminle çıkacak, yoldaki süreç nasıl işleyecek, okula girişteki düzen nasıl olacak, giriş kapısından, sınıfa nasıl girilecek, sınıfta oturma düzeni nasıl olacak? Temizlikle, dezenfeksiyonla iligili süreç nasıl işleyecek? Çocuğun masasına ne konulacak? Bütün bunların senaryosunu çalıştık. Çocukları riske atacak hiçbir kararı almayız. Riskin olmadığı, etkili, uygun tarih ne ise ona da karar verilir, velilerimiz hiç merak etmesin."

Çocukların motivasyonu düşünüldüğü için sınavda yüz yüze eğitim dışındaki içeriklerden soru sorulmamasına karar verildiğine dikkati çeken Selçuk, LGS konusunda problem çıkmaması için her türlü hazırlığın yapıldığını vurguladı.

Uzaktan eğitimle ilgili soru üzerine Selçuk, uluslararası platformlarda toplantılar düzenlendiğini, Türkiye'nin bu konudaki tedbirlerinin uluslararası makalelere dönüştürülmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. Selçuk, internet ve televizyon tabanlı eğitimle ilgili Türkiye'nin yaptıklarının dünya ülkeleriyle paylaşıldığını anlattı.

Sınıf geçmenin nasıl olacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılmasının ardından Selçuk, şunları kaydetti:

"Yönetmelik ve mevzuat gereği biz sınav yapmak, not vermek zorundayız. Okulların açık olması durumuna göre yapılmış yönetmelik var ve biz o yönetmeliğin gereğini yapmıyoruz. Sınav, ölçme değerlendirme yapmak, okullardaki faaliyetleri yürütmek gerekiyor ama koronavirüs nedeniyle bunları yapmıyoruz. Bizim mevzuat tedbiri almamız gerekiyor. Yönetmelikte olağanüstü şartlara uygun bir değişiklik yapmamız gerekiyor, zamanı şimdi geldi. Bir yönetmelik çıkacak, bu yönetmelik hukuken çıkmak zorunda."

(Bitti)