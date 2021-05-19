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Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolcular Mert Günok, Gökhan Akkan ve Halil Akbunar turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi

Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi
AA

Ay-yıldızlı ekibin kalecileri Mert Günok ve Gökhan Akkan ile orta sahadaki isimlerinden Halil Akbunar, soruları yanıtladı.

Deneyimli file bekçisi Mert Günok, EURO 2020'de kendilerine güvendiklerini belirterek, "Bizim için gecikmeli bir kamp dönemi oldu. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamayan turnuvayı, bu sene inşallah sağ salim bitireceğiz. Tabii başarılı olmak en büyük dileğimiz. Bunun için de iyi bir takımımız var, genç bir takımımız var, herkes çok istekli ve arzulu. Ben iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mert, "Basın mensupları olarak İngiltere vizemizi aldık. Siz de gruplardan çıkarak final turlarında Wembley'de olacağımıza inanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyoruz. Bizim için stadyumlar önemli. Benim için de İngiltere'nin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. Wembley'de olmayı planlıyoruz ve umuyoruz. İnşallah da orada olacağız."

MERT GÜNOK: İDDİALI BİR ŞEKİLDE ORAYA GİDİYORUZ

Mert, EURO 2020'nin açılış maçını İtalya ile oynayacak olmaları hakkında ise şunları söyledi:

"İddialı bir şekilde oraya gidiyoruz. İtalya maçının başlangıç olması avantaj da dezavantaj olarak da görülebilir ama o maçtan alacağımız skor bizim için etkileyici olacaktır bizim için özgüven ve takımımızın durumu açısından. Ben kendi adıma çok umutluyum. Takımımızdaki bütün oyuncuların da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

HALİL AKBUNAR: 1 HAZİRAN'DA SON KADRODA KALMAK İSTİYORUM

Süper Lig ekibi Göztepe'den aday kadroya çağırılan tek isim olan Halil Akbunar ise şöyle konuştu:

"İnşallah güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Benim de ikinci kampım olacak. Umut ediyorum, inşallah 1 Haziran'da son kadroda da kalmak istiyorum. Hayırlısı. Çok güçlü bir jenerasyonumuz var. İnşallah turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyorum."

GÖKHAN AKKAN: GRUPTAN LİDER ÇIKMAYI İSTİYORUZ

Gökhan Akkan da Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım aday kadrosunda yer almak istediğinin altını çizerek, "Burada olmak bizim için mutluluk. Çok iyi bir milli takımımız var. İnşallah geniş kadro sonunda da kadroda bulunup Avrupa Şampiyonası'nda takımımızla birlikte olmak istiyoruz. Bu iyi takımın içerisinde iyi şeyler başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gökhan, İtalya, İsviçre ve Galler ile zorlu bir grupta mücadele edeceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gruba baktığımız zaman rakiplerimiz zorlu ama daha önce oynadığımız büyük maçlarda, ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar iyi olabileceğimizi zaten gösterdik. Zorlu maçları sevdiğimizi de gösterdik. İnşallah aynı şekilde, aynı konsantrasyonla oynayıp, gruptan lider çıkmayı istiyoruz."

Gökhan Akkan son olarak, "Gelecek sezon da Çaykur Rizespor forması giyecek misin?" sorusuna ise, "Rizespor'la 1 sene daha sözleşmem var. Zaman ne getirir bilemiyorum." yanıtını verdi.

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