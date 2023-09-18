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        Milli güreşçi Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü oldu!

        Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:19
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        Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü!
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        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, Macar Balasz Attila Juhasz ile yaptığı repesaj müsabakasını 10-0 teknik üstünlükle kazandı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

        Üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Feyzullah, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını alan Feyzullah Aktürk, katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmıştı.

        Sırbistan'daki organizasyonda dün milli güreşçi Taha Akgül de üçüncü olmuştu.

        İbrahim Çiftçi repesaj maçına çıkacak

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        Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün erkekler serbest stilde 65 ve 97, kadınlarda ise 55 ve 59 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları da yapıldı.

        Serbest stil 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden İbrahim Çiftçi ilk maçında Tonga'dan Utah Rueben Siaosi Mann'ı 10-0 teknik üstünlükle geçerken, son 16 turunda Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov'a 4-0 yenildi.

        Magomedov finale yükseldiği için bronz madalya şansı süren İbrahim, yarın repesajda Sırp Strahinja Despic ile karşılaşacak.

        Milli güreşçi Cavit Acar ise Moldovalı Maxim Sacultan ile yaptığı 65 kilo ilk tur maçını 8-5 kaybetti.

        Kadınlar kategorisinde ilk maçlarında Mehlika Öztürk (59 kilo) Alman Elena Heike Brugger'e 10-0 teknik üstünlükle, Melda Dernekçi (55 kilo) de Moldovalı Mariana Dragutan'a 8-5 mağlup oldu.

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