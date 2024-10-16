Milli güreşçiye 3 yıl men cezası
Avrupa 20 yaş altı 2'ncisi güreşçi Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası verildi.
2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanan Cengizhan Ramazan Doğan, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcunun doping numunesinde yasaklı "boldenone" maddesine rastlanması gösterildi.
Buna göre Cengizhan Ramazan Doğan, 5 Temmuz 2024'ten itibaren 3 yıl güreş faaliyetlerine katılamayacak.