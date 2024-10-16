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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçiye 3 yıl men cezası - Diğer Haberleri

        Milli güreşçiye 3 yıl men cezası

        Avrupa 20 yaş altı 2'ncisi güreşçi Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:43
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        Milli güreşçiye 3 yıl men cezası!
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        2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanan Cengizhan Ramazan Doğan, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

        Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcunun doping numunesinde yasaklı "boldenone" maddesine rastlanması gösterildi.

        Buna göre Cengizhan Ramazan Doğan, 5 Temmuz 2024'ten itibaren 3 yıl güreş faaliyetlerine katılamayacak.

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