        Milli halterci Aysel Özkan'dan Riyad'da 3 altın madalya!

        Milli halterci Aysel Özkan'dan Riyad'da 3 altın madalya!

        Milli halterci Aysel Özkan, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:35
        Aysel Özkan'dan 3 altın madalya birden
        Milli halterci Aysel Özkan, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, milli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi halter kadınlar 63 kg'da temsil eden Aysel Özkan koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı.

