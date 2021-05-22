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Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı.

Finalde Bulgaristan'dan Aleksandra Stubleva ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

BİR ALTIN MADALYA DA UĞUR AKTAŞ'TAN

Erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Azerbaycanlı rakibi Panah Abdullayev'i 2-1 mağlup eden Uğur Aktaş, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden mili karateci Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.

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